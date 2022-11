Usa: exit poll, gradimento per Trump ancora peggiore di quello per Biden

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di approvazione dei cittadini nei confronti del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, è andato calando negli ultimi mesi, ma le opinioni degli elettori sul suo predecessore, Donald Trump, sono ancora peggiori. Stando ai risultati preliminari di un exit poll condotto da Edison Research per la “Cnn” e le altre principali emittenti Usa, solo il 37 per cento dei votanti che hanno partecipato alle elezioni di medio termine ha una visione positiva di Trump, mentre sei persone su dieci hanno dichiarato di avere una opinione negativa sull’ex presidente. Il 16 per cento degli intervistati ha dichiarato di aver votato alla Camera dei rappresentanti per sostenere proprio Trump. Per quanto riguarda il Partito repubblicano in generale, il tasso di approvazione degli elettori si è attestato al 43 per cento, mentre il 54 per cento degli intervistati ha dichiarato che i suoi esponenti sono “troppo estremi”. (Was)