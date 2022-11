Usa: Florida, senatore repubblicano Marco Rubio verso terzo mandato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore repubblicano della Florida Marco Rubio avrà la meglio sulla sua avversaria democratica Val Demings, ottenendo un terzo mandato. E' la previsione formulata dall'emittente televisiva "Cnn", nell'ambito delle prime proiezioni relative alle elezioni di medio termine che si sono tenute ieri negli Stati Uniti. La vittoria di Rubio, che ha condotto una campagna elettorale di basso profilo e con un consistente svantaggio in termini di fondi e donazioni rispetto alla sua avversaria, rafforzerebbe l'argomento di molti osservatori secondo cui la Florida non è più uno Stato conteso, ma di orientamento saldamente conservatore. (Was)