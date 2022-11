Usa: il leader democratico Chuck Schumer verso la rielezione a senatore per New York

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della maggioranza democratica al Senato, Chuck Schumer, sarà rieletto per un nuovo mandato alla camera alta del Congresso per lo Stato di New York. Lo anticipano le proiezioni della “Cnn”. Una volta confermata la vittoria contro il candidato repubblicano, Joe Pinion, Schumer sarà il senatore più longevo nella storia dello Stato. Il leader della maggioranza al Senato ha visitato tutte le 62 contee dello Stato durante la sua campagna elettorale, ottenendo finanziamenti più consistenti rispetto a quelli del suo avversario grazie anche al pacchetto anti-inflazione approvato dal Congresso questa estate. Pinion, un ex conduttore televisivo, ha tentato di attaccare proprio le politiche di Schumer nello Stato, incolpandolo per il rallentamento dell’economia e accusandolo di dedicare più tempo alla politica del Congresso. “È un politico eccezionale, ma un senatore terribile: ha deluso più volte i suoi cittadini”, ha detto. (Was)