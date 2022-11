Usa: “Wsj”, Meta inizierà a tagliare il personale da domani mattina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Meta, la compagnia proprietaria delle piattaforme Facebook e Instagram, darà il via a tagli al personale su larga scala a partire da domani mattina. Lo riferisce il “Wall Street Journal”, citando fonti anonime che avrebbero partecipato ad una riunione tra l’amministratore delegato, Mark Zuckerberg, e il top management della società. Durante l’incontro, l’Ad avrebbe riconosciuto di essere responsabile per l’andamento insoddisfacente dell’azienda, affermando che il suo “ottimismo per le prospettive di crescita dell’azienda ha portato ad una condizione di eccesso di personale”. Le fonti hanno anche precisato che i dipendenti che saranno mandati via riceveranno quattro mensilità come forma di compensazione, e che una comunicazione ufficiale al personale dovrebbe essere inviata intorno alle 6 del mattino (ora locale) di mercoledì. (Was)