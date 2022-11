Migranti: Sos Mediterrané, chiesto porto alla Francia dopo il "silenzio dell'Italia"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'organizzazione non governativa Sos Mediterrané ha dichiarato di aver chiesto alla Francia un porto dove far sbarcare gli oltre duecento migranti a bordo della nave Ocean Viking dopo "il silenzio dell'Italia". É quanto si legge in un comunicato. L'ong ha annunciato che la nave dovrebbe arrivare "nelle acque internazionali vicine alla Corsica" per il 10 novembre. "Questa soluzione estrema é il risultato di un fallimento critico e drammatico di tutti gli Stati membri dell'Unione europea", si legge nel comunicato. (Frp)