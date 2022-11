Argentina: attività industriale in calo a settembre dello 0,2 per cento rispetto ad agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attività industriale in Argentina ha registrato a settembre un calo dello 0,2 per cento rispetto ad agosto. Lo riferisce l'Istituto nazionale di statistica (Indec) confermando la tendenza alla stagnazione dell'attività del settore, dopo il calo dello 0,7 per cento registrato a luglio e il ridotto incremento dello 0,4 per cento di agosto. Nel raffronto su anno l'attività manifatturiera segna ancora un aumento del 4,2 per cento a settembre. Si tratta dell'ottavo rialzo consecutivo dell'indicatore che conferma ad ogni modo la tendenza al rallentamento del tasso di espansione del settore. Sempre a livello interannuale si osservano miglioramenti in tredici delle 16 voci incluse nell'indicatore. Tra queste, quelle che hanno registrato la maggiore espansione sono state, in ordine di impatto sul livello generale di attività, quelle relative alle industrie di alimenti e bevande (+2,9 per cento); automobilistica (+14 per cento); e dell'acciaio (+7,7 per cento). Dall'inizio dell'anno la produzione industriale ha accumulato invece una crescita del 6 per cento. (Abu)