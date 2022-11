Usa-Oman: Blinken incontra omologo, annunciato avvio del primo dialogo strategico bilaterale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha incontrato a Washington la controparte omanita, Sayyid Badr Albusaidi. Le parti, riferisce una nota, hanno annunciato ufficialmente l’avvio del primo dialogo strategico bilaterale, che prevede la costituzione di tre gruppi di lavoro che saranno attivi in altrettanti campi: istruzione e scambio culturale, commercio e investimenti, ed energia rinnovabile. Entrambi hanno ribadito la partnership strategica tra i due Paesi, dedicando particolare attenzione alla sicurezza regionale e al sostegno dell’Oman agli Stati Uniti nel quadro di una serie di questioni umanitarie. Le parti hanno ribadito che non può esserci una soluzione militare al conflitto in Yemen, riaffermando nuovamente il sostegno di Washington e Mascate alla sovranità e all’integrità territoriale del Paese. In questo senso, Blinken e Albusaidi hanno esortato nuovamente le parti coinvolte a ristabilire un processo politico che consenta al popolo yemenita di determinare il futuro della propria nazionale, con la mediazione delle Nazioni Unite. (Was)