Usa: Vermont, il democratico Peter Welch vince la corsa per il Senato

- Il democratico Peter Welch ha vinto la corsa per il Vermont al Senato Usa, nel quadro delle elezioni di medio termine. Stando alle prime proiezioni, Welch ha sconfitto il candidato repubblicano, l’ex ufficiale dell’Esercito Gerald Malloy, per il seggio lasciato vacante dal senatore democratico Patrick Leahy. Welch è stato eletto alla Camera dei rappresentanti nel 2006, e la sua vittoria era ampiamente prevista dai sondaggi, dal momento che l’elettorato del Vermont è tradizionalmente orientato verso i democratici. (Was)