Imprese: Comin, vogliamo essere le “antenne” delle nostre imprese nella capitale d’Europa

- Comin & Partners vuole essere le “antenne” delle imprese italiane a Bruxelles. Lo ha detto il presidente di Comin & Partners, Gianluca Comin, durante un evento organizzato dalla società e ospitato alla residenza dell'ambasciatore italiano in Belgio, Francesco Genuardi, nominato nel frattempo capo di gabinetto dal ministro degli Affari esteri, Antonio Tajani. “Quando si sbarca a Bruxelles si porta un pezzo dell’Italia e non si porta soltanto in Italia un rapporto con la capitale d’Europa. Il nostro obiettivo è di essere un punto di equilibrio, di attenzione, delle antenne per le nostre imprese e per quelle straniere che vogliono entrare in Italia. Su questo siamo già abbastanza forti in Italia e questa partnership (con Must & Partners) ci consentirà di esserlo ancora di più al servizio dell’economia e delle imprese che rappresentiamo”, ha detto Comin. “Bruxelles reca una numerosa comunità italiana. Si fa sistema. Fare sistema nel mondo è una delle chiavi del successo del nostro Paese”, ha continuato. Comin & Partners, società di consulenza strategica di comunicazione e relazioni con le istituzioni, e Must & Partners, società con sede a Bruxelles specializzata in public affairs, hanno annunciato quest’anno l’avvio di una partnership volta ad offrire una rappresentanza più efficace nei luoghi cruciali delle scelte sui temi più strategici dell’economia e dello sviluppo. (Beb)