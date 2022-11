Usa: elezioni medio termine, Biden telefona a Pelosi e a leadership democratica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha telefonato questo pomeriggio alla leadership delle agenzie che si occupano delle campagne elettorali dei democratici, nel quadro delle elezioni di medio termine attualmente in corso. La Casa Bianca ha fatto sapere che il presidente ha sentito il presidente dell’Associazione dei governatori democratici, Roy Cooper; il presidente del Comitato per le campagne elettorali dei democratici alla Camera dei rappresentanti, Sean Patrick Maloney; il presidente del Comitato per le campagne elettorali dei democratici al Senato, Gary Peters; e Cedric Richmond, consigliere del Comitato nazionale dei democratici. In separata sede, Biden ha telefonato anche alla presidente della Camera dei rappresentanti, Nancy Pelosi, e il presidente del Comitato nazionale dei democratici, Jaime Harrison. (Was)