Corea del Nord: Usa, sanzioni a due persone coinvolte nel programma militare di Pyongyang

- L’ufficio del Tesoro Usa per il controllo degli asset stranieri (Ofac) ha annunciato nuove sanzioni nei confronti di due individui coinvolti nelle attività del governo nordcoreano nel campo militare, della difesa e dei trasporti. In una nota, le autorità statunitensi spiegano che i due uomini sono legati ad Air Koryo, la compagnia aerea di bandiera della Corea del Nord. Il provvedimento è stato preso per ostacolare lo sviluppo del programma nucleare di Pyongyang, che spesso si avvale delle aziende statali e dei proventi derivanti dagli attacchi informatici organizzati da gruppi di hacker come il Lazarus Group. “Le sanzioni annunciate oggi colpiscono due punti cruciali nel programma militare di Pyongyang: la capacità di generare ricavi da attività illecite in campo informatico e la capacità di organizzare l’acquisto e il trasporto di prodotti necessari per portare avanti il programma missilistico e nucleare del Paese”, ha commentato il sottosegretario al Tesoro con delega al terrorismo e all’intelligence finanziaria, Brian Nelson. Le sanzioni hanno colpito Ri Sok, rappresentante di Air Koryo a Dandong, in Cina, che sarebbe coinvolto nel trasporto di componenti elettroniche dalla Cina alla Corea del Nord per conto del governo di Pyongyang; e Yan Zhiyong, manager per la logistica nella compagnia aerea coinvolto in attività analoghe. Il provvedimento ha colpito anche l’azienda Tornado Cash, per il coinvolgimento in attività informatiche malevole organizzate dal governo nordcoreano. (Was)