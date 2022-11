Ecuador: emergenza carceri, governo abbatte struttura usata per resistere alla polizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell'Ecuador ha iniziato ad abbattere un padiglione interno al carcere de El Litoral, struttura usata dai reclusi per respingere l'ingresso delle Forze di sicurezza. "Abbiamo abbattuto un padiglione interno al carcere, usato per attaccare gli agenti che entravano per realizzare delle operazioni", ha scritto il presidente dell'Ecuador, Guillermo Lasso, a commento di una serie di foto pubblicate in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter. L'iniziativa è parte di una nuova offensiva che il governo Lasso sta sferrando per cercare di ridurre la resistenza delle bande armate nei penitenziari. Lunedì il ministro dell'Interno, Juan Zapata, aveva annunciato il trasferimento di circa 2.500 detenuti presso altri carceri, miusra imposta per cercare di rompere i legami interni alle bande e isolare gli elementi ritenuti più pericolosi. (segue) (Brb)