Ecuador: emergenza carceri, governo abbatte struttura usata per resistere alla polizia (3)

- Le Nazioni Unite hanno esortato le autorità dell'Ecuador ad adottare misure urgenti per affrontare la "complessa" crisi carceraria e proteggere i diritti delle persone provate della libertà. "Siamo gravemente preoccupati per la terribile situazione riscontrata in vari centri di detenzione e carceri in Ecuador", ha affermato Maria Luisa Romero, capo di una delegazione di esperti che ha concluso la visita nel Paese andino. "Le recenti violenze sono la conseguenza di decenni di abbandono dello Stato. I detenuti vivono in uno stato di tensione e paura costante, in carceri prive di servizi essenziali e risorse di base. Alcuni spazi in queste prigioni sono autogovernati da detenuti che sono membri di organizzazioni criminali", ha spiegato Romero. (segue) (Brb)