- Noi non abbiamo mai votato l’invio delle armi per come è stato concepito il decreto madre. “Se ci consentissero di votare, voteremmo no”. Lo ha dichiarato il presidente del Movimento cinque stelle (M5s), Giuseppe Conte, ospite a “Cartabianca” su Rai 3. (Rin)