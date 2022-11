© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un salvataggio è completato solo quando i sopravvissuti sbarcano in un luogo sicuro. “Dopo giorni di attesa ingiustificata, i nostri sopravvissuti sono ora tutti in un luogo sicuro”. È quanto si legge sul profilo Twitter di Medici senza frontiere, in riferimento allo sbarco dei migranti della Geo Barents. (Rin)