Usa: uomo minaccia con un coltello le persone ad un seggio elettorale in Wisconsin, arrestato

- La polizia ha arrestato un uomo che ha minacciato con un coltello le persone che si trovavano ad un seggio elettorale a West End, in Wisconsin, oggi pomeriggio. In una nota, le forze dell’ordine hanno spiegato che l’incidente è avvenuto alla Community Memorial Library del sobborgo, a circa 30 chilometri dalla città di Milwaukee, intorno all’ora di pranzo. Il responsabile, un cittadino di 38 anni, ha iniziato a minacciare le persone con un coltello, chiedendo di fermare il processo di voto. L’uomo è stato arrestato e non sono stati riportati feriti a seguito dell’incidente. Le attività al seggio sono rimaste ferme per circa 30 minuti, mentre i poliziotti sul posto effettuavano i rilevamenti necessari. (Was)