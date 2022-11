Usa: exit poll, inflazione è la prima preoccupazione dei cittadini, seguita dal diritto all’aborto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inflazione galoppante è in cima alla lista delle preoccupazioni dei cittadini che stanno partecipando alle elezioni di medio termine in corso negli Stati Uniti, seguita dal diritto all’aborto. Stando ai risultati preliminari di un exit poll condotto a livello nazionale da Edison Research, per una serie di emittenti Usa, l’andamento dell’economia è stato definito una priorità da circa un terzo degli intervistati, mentre il 27 per cento ritiene che il diritto all’aborto sia un tema più importante. Percentuali minori hanno scelto la criminalità, il controllo delle armi e l’immigrazione. Solo il 25 per cento ha dichiarato di essere “positivo” in merito all’andamento dell’economia, definito “pessimo” da quattro intervistati su dieci. (Was)