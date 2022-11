Roma: Gualtieri presenta rapporto primo anno "città ripartita ma molti settori in affanno" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Supereremo così - ha aggiunto - i più ambiziosi obiettivi europei, e porremo fine alla vergognosa processione di tir, treni e navi che ogni giorno porta i rifiuti di Roma in tutta Italia e in tutta Europa. Per raggiungere questi risultati il piano prevede due impianti di selezione delle frazioni secche, due biodigestori anaerobici e un termovalorizzatore da 600mila tonnellate per la frazione indifferenziata basato sulla migliore tecnologia per il recupero energetico, il riciclo delle ceneri, il controllo delle emissioni". I tempi: "Contestualmente all'approvazione definitiva del piano rifiuti per Roma, entro novembre, procederò ad autorizzare la pubblicazione della manifestazione di interesse che avvierà la procedura per la realizzazione del termovalorizzatore, che potrà vedere l'aggiudicazione della gara entro l'estate e l'apertura del cantiere entro la fine del 2023". (segue) (Rer)