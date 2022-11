© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Roma e nel LazioROMA CAPITALE- Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, consegna la Lupa d'Oro a Vasco Rossi come riconoscimento del suo percorso artistico e del forte legame con la città di Roma. Aula Giulio Cesare in Campidoglio (ore 16:00).- Roma Capitale e Accademia di Belle Arti di Roma presentano "Young fashion talents e living art": due sfilate di moda con le creazioni dei giovani studenti romani degli istituti di via Poppea Sabina a Casal Monastero, con il contributo del liceo artistico Enzo Rossi e di Fondazione Mondo Digitale, e del Pertini Falcone di via Olina a Torre Maura. Saranno presenti: Mariano Angelucci, presidente commissione Turismo e Moda di Roma; Giulia Tempesta, presidente commissione Bilancio di Roma; Massimiliano Umberti, presidente Municipio Roma IV; Nicola Franco, presidente Municipio Roma VI; Sara Chiarugi, docente Accademia di Belle Arti di Roma; Ascenzo Vinciguerra, dirigente istituto Pertini Falcone; Stefania Forte, dirigente istituto comprensivo via Poppea Sabina. Aula Consiliare di Palazzo Valentini in via Quattro Novembre 119A a Roma (ore 10:00).- L'assessora alle Politiche sociali e alla salute, Barbara Funari interverrà al seminario "Care leavers a Roma: una comunità in dialogo". Campidoglio, Sala della Protomoteca (ore 9:30).- L'assessore allo Sport, Grandi Eventi, Turismo e Moda Alessandro Onorato interviene all'inaugurazione della mostra "La storia siamo noi", esposizione dei cimeli della Nazionale Italiana di Calcio a partire dagli anni '30 fino ai nostri giorni, Salone d'Onore del Coni, Piazza Lauro De Bosis, 15, Roma (ore 10:00). (segue) (Rer)