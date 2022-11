© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova costituisce un punto di riferimento e una fonte irrinunciabile di notizie politiche, economiche ma anche di approfondimento delle realtà territoriali" Lorenzo Tagliavanti

Presidente della Camera di Commercio di Roma

24 luglio 2021

- - L'Assessora all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti Sabrina Alfonsi interviene alla conferenza stampa di presentazione della prima edizione della Coppa Italia di Gelateria nell'ambito dell'evento Gelato World Heritage. Mercati di Traiano, Museo dei Fori imperiali, via Quattro Novembre, 94 (ore 15:00).- L'assessore allo Sport, Grandi Eventi, Turismo e Moda Alessandro Onorato accoglie Vasco Rossi in Campidoglio per la consegna della Lupa Capitolina. Partecipa alla cerimonia l'assessore alla Cultura Miguel Gotor, Campidoglio - Aula Giulio Cesare (ore 16:00).REGIONE LAZIO- Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti presenta il "Rapporto di fine mandato: il Lazio è più forte". Camera di Commercio di Roma, sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano in piazza di Pietra (ore 10:00).- L'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato partecipa alla presentazione del "Rapporto di fine mandato: Il Lazio è Più Forte. Camera di Commercio di Roma, sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano in piazza di Pietra (ore 10:00).- L'Assessora al Turismo, enti locali, sicurezza urbana, polizia locale e semplificazione amministrativa della Regione Lazio, Valentina Corrado partecipa alla "Giornata Regionale della Memoria per gli appartenenti alle forze di polizia caduti nell'adempimento del proprio dovere". Campo dei Miracoli-Calcio Sociale, in via Poggio Verde 455, Roma (ore 10:00). (segue) (Rer)