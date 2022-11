Usa: Arizona, per attivisti repubblicani problemi a macchine conta-voti sono segnale di frodi elettorali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un attivista repubblicano ha pubblicato su Twitter il video di un supervisore elettorale nella contea di Maricopa, in Arizona, che spiega i problemi tecnici che da questa mattina hanno interessato circa il 20 per cento delle macchine per il conteggio dei voti distribuite nei seggi della contea più grande dello Stato. Il video, che su Twitter è stato già visualizzato più di 2,5 milioni di volte, sta venendo velocemente condiviso da altri attivisti ed esponenti della destra statunitense, i quali ritengono che i problemi tecnici siano il segnale di frodi elettorali. Il video mostra uno scrutinatore del sobborgo di Anthem, nella città di Phoenix (capoluogo della contea), mentre spiega il problema tecnico che ha interessato le macchine per il conteggio dei voti, che potrebbe ritardare lo scrutinio delle schede in occasione delle elezioni di medio termine attualmente in corso. Poco dopo l’annuncio dei disservizi, il Consiglio dei supervisori elettorali della contea ha fatto sapere che le autorità stanno lavorando per risolvere il problema il prima possibile, assicurando che i voti potranno comunque essere conteggiati più tardi o in altri luoghi. “Niente di tutto ciò indica la presenza di frodi elettorali: si tratta di un semplice malfunzionamento”, ha detto il presidente del Consiglio, Bill Gates. (Was)