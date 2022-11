Migranti: Cgil, sbarchi Catania primo risultato che abbiamo contribuito a determinare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A proposito dell'autorizzazione allo sbarco per tutti i migranti a bordo della Geo Barents e delle notizie che giungono su una decisione analoga che dovrebbe arrivare a breve per quelli a bordo della Humanitas1, la Cgil con Tania Scacchetti, segretaria nazionale e Alfio Mannino, segretario generale Sicilia sottolineano quanto questa sia "una prima buona notizia, quella che si attendeva". "Siamo convinti - scrivono i due esponenti sindacali in una nota - di avere contribuito a questo risultato, noi della Cgil assieme a tutte le associazioni che hanno presidiato in questi giorni il porto di Catania in segno di solidarietà ai migranti e per chiedere soluzioni all'insegna dell'umanità e dell'accoglienza". Mannino e Scacchetti rilevano a tal proposito "lo straordinario impegno profuso dalla Camera del lavoro di Catania, che non ha mollato un solo attimo. Il nostro - sottolineano - è Paese d'accoglienza, la Sicilia è terra di accoglienza per eccellenza, una tradizione che è d'obbligo confermare facendo sempre salva la dignità e la sicurezza delle persone, evitando decisioni che possono alimentare malessere e odio sociale e ingiustificate tensioni". (segue) (Rin)