Migranti: Cgil, sbarchi Catania primo risultato che abbiamo contribuito a determinare (2)

- I due sindacalisti sostengono che "questa vicenda per certi versi incredibile, ha dato tutta l'impressione che si sia voluto soffiare sul fuoco e alimentare polemiche per distogliere l'attenzione dai problemi reali del Paese e metterli in sordina. Lo sbarco dei migranti non fa però certo venire meno l'indignazione e la contrarietà rispetto alle decisioni assunte in questi giorni dal governo, contrarie a ogni norma di diritto internazionale oltre che al rispetto della dignità umana. Indignazione e contrarietà su cui si sono mobilitate e continueranno a mobilitarsi moltissime associazioni e moltissimi cittadini in tutta Italia, in segno di grande solidarietà e vicinanza". "Per questo - concludono Scacchetti e Mannino - la Cgil ha tutta l'intenzione di proseguire assieme alle altre associazioni democratiche la propria iniziativa perché si affermino nel nostro Paese e in Europa politiche dell'immigrazione giuste all'insegna dei principi di umanità e accoglienza". (Rin)