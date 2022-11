Brasile: Eduardo e Flavio Bolsonaro in consolato italiano per chiedere cittadinanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato federale del Brasile Eduardo Bolsonaro e il senatore Flavio Bolsonaro, figli del presidente uscente Jair, si sono recati questa mattina presso gli uffici del consolato generale d'Italia a Brasilia per seguire la propria pratica di riconoscimento della cittadinanza italiana. Lo riferisce il quotidiano "Metropoles". In una breve dichiarazione al quotidiano Flavio Bolsonaro ha confermato la circostanza. "La mia famiglia è di origine italiana e ho il diritto di richiedere la cittadinanza italiana, processo che ho avviato a settembre 2019", ha dichiarato il senatore, negando la possibilità di lasciare il Brasile. "Sono senatore della Repubblica per altri quattro anni, ho intenzione di candidarmi alla rielezione. Quindi, prima che si inizino a diffondere tesi folli, lasciare il Paese non è un'opzione per me", ha affermato. (Brb)