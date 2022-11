Myanmar: da Usa sanzioni a trafficante d’armi legato a giunta militare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ufficio del Tesoro Usa per il controllo degli asset stranieri (Ofac) ha annunciato nuove sanzioni nei confronti di un trafficante d’armi che ha facilitato l’acquisto di armamenti da parte della giunta militare in Myanmar. Lo riferisce una nota. “Gli Stati Uniti rimangono impegnati ad ostacolare il regime militare nel Paese e i suoi sostenitori, finché in Myanmar non sarà ristabilita la democrazia”, ha commentato il sottosegretario al Tesoro con delega al terrorismo e all’intelligence finanziaria, Brian Nelson. Le sanzioni sono state imposte a Kyaw Min Oo, imprenditore che dal 2021 ha facilitato l’acquisto di armi da parte della giunta militare in Myanmar, contribuendo anche ad organizzare le visite nel Paese di alti funzionari militari di altri Paesi. Le sanzioni hanno colpito anche una delle aziende controllate dall’uomo: Sky Aviator Company Limited. (Was)