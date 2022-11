Usa: attacco hacker nella contea di Champaign in Illinois, ritardi nella registrazione degli elettori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sito internet dell’ufficio del segretario della contea di Champaign, nello Stato dell’Illinois, è stato colpito da un apparente attacco informatico questa mattina, che ha determinato una serie di ritardi nel processo di registrazione dei votanti nel quadro delle elezioni di medio termine in corso negli Stati Uniti. Lo ha confermato il segretario della contea, Aaron Ammon, aggiungendo che il suo staff ha iniziato a risolvere il problema nel primo pomeriggio. “Nessun elettore è stato mandato via, e abbiamo riscontrato qualche problema solo nel processo di registrazione: stiamo facendo tutto il necessario per andare avanti con il processo elettorale mentre risolviamo il problema”, ha detto in un messaggio pubblicato sul suo profilo Facebook. Nessun dettaglio è stato fornito sulla natura o sui responsabili dell’attacco, anche se Ammon ha spiegato che il suo staff ha bloccato numerosi attacchi contro il sito internet del suo ufficio nel corso dell’ultimo mese. (Was)