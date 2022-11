Ecuador: emergenza carceri, governo abbatte struttura usata per resistere alla polizia (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo ha quindi deciso di rimettere in funzione il carcere di massima sicurezza de "La Roca". Si tratta di una struttura in disarmo, con una capienza massima di 180 persone. Negli ultimi mesi sono stati realizzati lavori per circa un milione di dollari, riportano fonti del sistema penitenziario ai media locali, senza entrare nei dettagli. Il carcere di massima sicurezza funziona con sistemi antifuga ritenuti estremamente difficili da vulnerare e sembra disporre di regole interne particolarmente rigide: ogni recluso deve rimanere 23 ore al giorno nella sua cella. Una struttura di cui si è comunque sempre saputo poco, circostanza che ha contribuito ad alimentare il nome leggendario di "cimitero degli uomini vivi". Nei suoi tre anni di funzionamento - in un tempo compreso tra il 2008 e il 2013 - sono emerse denunce di torture e anche omicidi nei confronti dei criminali più temuti. (Brb)