- Come ha detto il presidente Giorgia Meloni, il Pnrr “rappresenta la principale sfida che il governo dovrà affrontare nei prossimi anni, ed è un’occasione per l’Italia che non va sprecata”. Lo scrive su Twitter il ministro per gli Affari europei, le Politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto. “Ringrazio Giorgia Meloni che mi ha voluto affidare il coordinamento della cabina di regia”, aggiunge Fitto. (Rin)