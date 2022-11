Perù: governo riduce stime crescita per il 2022 dal 3,3 al 2,7-3 per cento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A fronte delle previsioni di un rallentamento della crescita Burneo ha presentato quindi dieci nuove misure per rilanciare l'attività economica che si aggiungono a quelle già annunciate nell'ambito del programma "Impulso Perù". Tra queste una legge che stabilisce misure straordinarie per la promozione degli investimenti privati nei prossimi 3 anni; la detrazione durante un anno del 50 per cento dei costi di assunzione di nuovi lavoratori; un regime di ammortamento accelerato per l'acquisto di macchinari e attrezzature per attività legate al tessile, abbigliamento e calzature; il rilancio del settore immobiliare attraverso la proroga di altri tre anni del trattamento speciale Irpef attualmente concesso fino al 2022; oltre a misure settoriali per promuovere gli investimenti nel settore dell'acquacoltura e della silvicoltura. (Brb)