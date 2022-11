Farnesina: Gentiloni fa i suoi auguri a Francesco Genuardi per nomina a capo di gabinetto di Tajani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il commissario all’Economia, Paolo Gentiloni, ha fatto i suoi auguri a Francesco Genuardi, ambasciatore italiano in Belgio, scelto come capo di gabinetto dal ministro degli Affari esteri, Antonio Tajani. “Faccio gli auguri a Francesco Genuardi, conosciuto in Parlamento, incrociato a New York. Ha fatto benissimo il suo lavoro qua e lo farà benissimo con il nuovo ministro degli Esteri”, ha dichiarato Gentiloni durante un evento della società Comin & partners ospitato presso la residenza dell'ambasciatore Genuardi. (Beb)