Ue: Commissione chiama Stati membri a controffensiva cibernetica, no da Germania

- La Commissione europea chiama gli Stati membri dell'Ue alla controffensiva cibernetica contro la Russia, impiegando a tal fine “l'intero spettro” delle loro difesa informatiche. La relativa strategia verrà decisa nella giornata di domani 9 novembre, ma la Germania si rifiuta di prendervi parte. È quanto riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. In particolare, la nuova strategia della Commissione europea per la difesa nel cyberspazio afferma che “le forze armate dipendono in larga misura da infrastrutture civili critiche per la loro mobilità, comunicazioni o fornitura di energia”. Il riferimento è alla rete satellitare Ka-Sat che, gestita dalla società per le telecomunicazioni statunitense Viacom, ha subito un attacco informatico dalla Russia quando questo Paese ha invaso l'Ucraina. Ciò ha reso l'Ue consapevole della propria vulnerabilità e delle capacità offensive di Mosca nel mondo digitale. Nella sua strategia per la difesa cibernetica, visionata dalla “Faz”, la Commissione europea esorta gli Stati membri a collaborare più strettamente per analizzare e mitigare gli attacchi informatici. Allo stesso tempo, questi Paesi sono chiamati anche a impegnarsi in contrattacchi digitali “con urgenza e priorità”, investendo “nell'intera gamma delle capacità di difesa informatica”, comprese quelle di “difesa attiva”. Ciò include gli “hackback”, ossia operazioni in cui l'attaccato paralizza i server dell'attaccante o colpisce altri settori della sua infrastruttura critica. Tuttavia, questo termine non è menzionato nella strategia della Commissione europea, probabilmente a causa della Germania. Nel patto di governo, Partito socialdemocratico tedesco (SpD), Verdi e Partito liberaldemocratico (Fdp) affermano: “Respingiamo fondamentalmente gli hackback come mezzo di difesa informatica”. (segue) (Geb)