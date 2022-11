Ue: Commissione chiama Stati membri a controffensiva cibernetica, no da Germania (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un rapporto del 2019 del Servizio studi del Bundestag avverte del pericolo di “effetti a cascata” connesso a queste operazioni, perché spesso non è chiaro quali altri sistemi dipendano dall'obiettivo del contrattacco. Pertanto, obiettivi militari, pubblici o privati “​​difficilmente possono essere distinti l'uno dall'altro”. Inoltre, potrebbero aprirsi questioni diplomatiche in caso di bersagli all'estero”. Gli “hackback” comporterebbero quindi “un corrispondente rischio elevato di escalation”. Tuttavia, le Forze armate tedesche (Bundeswehr) dispongono di un Centro per le operazioni cibernetiche con capacità offensive. Queste operazioni dovrebbero però presupporre “un caso di difesa, ossia la reazione a un uso militare della forza che viene dall'esterno” su cui il Bundestag deve votare. A ogni modo, non è chiaro se questa visione restrittiva rimanga valida dopo il “cambiamento epocale” innescato dall'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. A seguito dell'apertura delle ostilità, la ministra dell'Interno tedesca Nancy Faeser aveva dichiarato di voler conferire al governo federale maggiori poteri per la sicurezza cibernetica, inclusa la “difesa informatica attiva”. Tuttavia, dopo le critiche di Verdi e Fdp, l'esponente della SpD ha fatto marcia indietro. (segue) (Geb)