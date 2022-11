Ue: Commissione chiama Stati membri a controffensiva cibernetica, no da Germania (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le preoccupazioni della Germania non trovano spazio nella strategia della Commissione europea per la difesa cibernetica. In termini generali, il documento si limita ad affermare che “l'Ue è pienamente impegnata nel diritto internazionale e negli standard del cyberspazio”. Allo stesso tempo, l'Unione europea dovrà dichiarare in maniera inequivocabile la propria volontà di impiegare “capacità di difesa attiva” con riferimento alla clausola di solidarietà contenuta nel trattato dell'Ue. L'obiettivo è la deterrenza di possibili attacchi informatici. Nella difesa da queste operazioni, la Commissione europea non ha competenza, a meno che non si tratti di attacchi contro i propri sistemi It. La difesa spetta, infatti, ai singoli Stati membri. Tuttavia, la Commissione europea sta insistendo affinché i Paesi dell'Ue si coordinino in maniera molto più stretta in questo settore. Viene quindi proposta l'istituzione di un Centro per il coordinamento della difesa cibernetica, in grado di monitorare 24 ore su 24 per sette giorni alla settimana “tutte le operazioni cibernetiche di forze ostili e amiche”. Le attività per la ricerca e sviluppo nella difesa cibernetica verranno finanziate dal fondo europeo per la difesa, così come le esercitazioni tra gli Stati membri. (Geb)