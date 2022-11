Lazio 2023: Conte non chiude al Pd ma vuole dettare la linea, alleanza ormai un miraggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal "no" agli inceneritori al "basta" con le nomine politiche nella Sanità. Il presidente del M5s, Giuseppe Conte, non chiude completamente la porta ad un'alleanza con il Pd, in vista delle prossime elezioni regionali del Lazio, ma vuole dettare le condizioni, una serie di punti che ha definito "qualificanti per un programma progressista". Spiragli di apertura del Movimento 5 stelle, che però potrebbero non bastare a ricucire un'alleanza che oramai sembra un miraggio. Nel corso della conferenza stampa che si è tenuta oggi nella sede del Movimento a Roma, Conte ha espresso la volontà di mettere sul tavolo "una proposta politica forte, ambiziosa, senza ambiguità in particolare su temi fondamentali: sanità, lavoro, ambiente”. Una proposta rivolta “a tutte le forze politiche, sociali, civiche perché ci sia la possibilità di costruire un progetto progressista". Sul possibile candidato alle regionali, Conte ha assicurato di essere disponibile a individuare "insieme alle forze politiche e sociali che vorranno parteciparvi” qualcuno che “sia degno interprete di un progetto progressista e che ci dia garanzie di realizzarlo”. Tuttavia, sono diversi i nodi da sciogliere con il Partito democratico: “con questi vertici Pd abbiamo difficoltà a sederci allo stesso tavolo. Quando i sondaggi in campagna elettorale ci davano al 6-7 per cento - ha ricordato Conte - il Pd ne ha approfittato per darci il colpo di grazia, metterci alla gogna ed emarginarci come degli appestati". (segue) (Rer)