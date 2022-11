Lazio 2023: Conte non chiude al Pd ma vuole dettare la linea, alleanza ormai un miraggio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda i punti programmatici, sul tema dei rifiuti Conte è stato chiaro: “il nostro progetto non potrà mai basarsi sulla costruzione di nuovi inceneritori, così come è stato progettato per la Capitale. È una follia incenerire le materie prime – ha aggiunto - dobbiamo ri-utilizzarle, valorizzarle". Altri punti cardine nel programma del M5s sono: la centrale Enel di Civitavecchia “che dobbiamo riconvertire verso le rinnovabili e bisogna farlo in fretta", ha sottolineato Conte e la sanità. “Dobbiamo lavorare per una sanità territoriale Non vogliamo – ha sottolineato il leader del M5s - la discrezionalità nell'individuazione dei vertici delle aziende sanitari. Abbiamo bisogno di persone qualificate, competenti, che non rispondono a logiche di partito o, peggio, a singole correnti di partito". Infine, la mobilità sostenibile: “Chi si siederà al tavolo con noi dovrà rinunciare a un progetto vecchio di trent'anni e quindi cestinare la costruzione dell'autostrada a pedaggio Roma-Latina, per potenziare la Pontina e costruire una metro leggera di superficie per i pendolari", ha affermato Conte. Un programma “innovativo, in grado di cambiare la Regione”, secondo il presidente dei 5 stelle. Condizioni, quelle dettate da Giuseppe Conte, che difficilmente il Pd potrà accettare, perché a prescindere dai punti programmatici, nessuno vorrebbe far passare il messaggio che è il leader M5s a dettare le regole del gioco. "Conte ha ormai una ossessione per il Pd. Sembra proprio che non riesca a realizzare che l’avversario è la destra“, dicono fonti del Nazareno. A fare eco anche il segretario del Pd Lazio, Bruno Astorre: Conte "vuole far cadere il campo largo, mettere fine a una ottima esperienza di governo, su un tema che non riguarda la Regione Lazio che è il termovalorizzatore di Roma. La legge ha dato poteri al sindaco di Roma per quello, non è competenza della Regione Lazio. Con i diktat non non si va da nessuna parte", ha concluso. (segue) (Rer)