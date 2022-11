Lazio 2023: Conte non chiude al Pd ma vuole dettare la linea, alleanza ormai un miraggio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova festeggia i suoi primi 20 anni e a nome della Regione Lazio desidero rivolgere i miei auguri al suo direttore e a tutti i giornalisti, operatori e tecnici" Nicola Zingaretti

Presidente della Regione Lazio, già Segretario del Partito Democratico

20 luglio 2021

- Intanto, sempre sul fronte del centrosinistra, tra Zingaretti e D'Amato sembra essere calato il gelo. Alla presentazione di questa mattina dell'esoscheletro pediatrico all'Irccs San Raffaele di Roma, il presidente uscente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, e l'assessore alla Sanità, Alessio D'Amato, non si sono nemmeno incrociati, perché giunti in due momenti diversi. Forse un semplice caso, ma visto il clima di tensione che si respira nel centrosinistra, si potrebbe pensare a una realtà ben diversa: uno strappo definitivo alla vigilia della fine del mandato di Zingaretti. Alla base del malcontento è stata la possibile candidatura di D'Amato alla presidenza del Lazio, sostenuto dal Terzo polo di Calenda e Renzi. La decisione del Pd di puntare su un candidato civico, archiviando di fatto tutti i nomi circolati, incluso D'Amato, ha provocato malumori in alcune correnti minoritarie, che hanno criticato il neo-deputato Zingaretti, accusandolo di non aver sostenuto la candidatura del suo assessore. (segue) (Rer)