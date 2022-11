Lazio 2023: Conte non chiude al Pd ma vuole dettare la linea, alleanza ormai un miraggio (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ma è lo stesso Conte a escludere un’alleanza con il Terzo polo, facendo, di conseguenza, sfumare l’ipotesi del campo "larghissimo". "La risposta la danno già Renzi e Calenda che si affidano alla logica dell'insulto e della volontà di distruggere il M5s, rendendo così impossibile sedersi intorno a un tavolo", ha commentato il leader del M5s. “Noi abbiamo posto i punti di un'agenda progressista, come possiamo portarla avanti con forze che fanno del neoliberismo e del pragmatismo efficientista il fulcro della loro azione politica?", ha concluso. Infine, a mettere un punto alla diatriba politica, il commento del leader di Azione, Carlo Calenda, che in ogni caso non ha mai voluto saperne di un accordo che vede dentro il M5s. Il presidente del Movimento cinque stelle "ribadisce il no al termovalorizzatore a Roma che è il punto qualificante del programma di Gualtieri. Possiamo desumere che continuare a perdere tempo con il M5s è inutile almeno nel Lazio?", scrive su Twitter Calenda. "Visto che c'è una persona del Partito democratico di valore già in campo, possiamo chiudere?", conclude, con riferimento alla possibile candidatura di D’Amato. (Rer)