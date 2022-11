Abruzzo: sindacati su incidente Ortona, serve più impegno su sicurezza lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una tragedia che si aggiunge alla interminabile lista di vittime sul lavoro e che “ripropone la necessità di un maggiore impegno di tutti nella prevenzione e nella formazione sui temi della sicurezza sul lavoro". Ad affermarlo unitariamente Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti, a seguito della morte di un lavoratore marittimo, avvenuta oggi nel porto di Ortona, esprimendo "profondo cordoglio" e unendosi "al dolore dei familiari e dei colleghi". "Non abbiamo al momento certezza sulle cause che hanno provocato questa ennesima tragedia - spiegano le tre organizzazioni sindacali - e pertanto rimaniamo in attesa di conoscere l'esito finale delle indagini, già in corso, che potrebbero permetterci di favorire l'adozione di misure di sicurezza più adeguate e specifiche per il settore. Proviamo un grande dolore per la perdita di un'altra vita umana sul lavoro - sostengono Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti - e vorremmo non accadesse mai più, ma sappiamo che, senza un reale impegno di tutti i soggetti coinvolti, questo auspicio potrebbe rimanere tale. Per raggiungere l'obiettivo di ridurre a zero i rischi nei luoghi di lavoro è necessario un approccio culturale diverso, più orientato alla salvaguardia della salute che alla ricerca del mero profitto. Purtroppo, le mancate risposte sui temi della sicurezza, complicano il continuo impegno del sindacato nella difesa della salute e della sicurezza nel mondo del lavoro". (segue) (Rin)