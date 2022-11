Imprese: ambasciatore Benassi, alleanza Comin e Must segna importanza di servire clienti a Bruxelles

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’alleanza tra Comin & Partners e Must & Partners segna l’importanza di servire i clienti a Bruxelles. Lo ha detto il rappresentante permanente d'Italia presso l'Unione europea, l’ambasciatore Pietro Benassi, durante un evento organizzato da Comin e partners alla residenza dell'ambasciatore italiano in Belgio, Francesco Genuardi, nominato nel frattempo capo di gabinetto dal ministro degli Affari esteri, Antonio Tajani. “Siamo contenti di questa nuova opportunità data da questa nuova partnership tra la Comin & Partners e Must. E’ una cosa importante perché segna anche un’accresciuta consapevolezza dell’importanza di servire i clienti su Bruxelles, il che significa anticipare tutta una serie di normative che poi vedranno uscire dal Parlamento italiano ma che sostanzialmente originano qui. L’importante non è solo come rappresentare i propri clienti ma anche quando. Bruxelles è il posto giusto. Lo si fa prima delle proposte della Commissione Ue e non dopo”, ha detto Benassi. Comin & Partners, società di consulenza strategica di comunicazione e relazioni con le istituzioni, e Must & Partners, società con sede a Bruxelles specializzata in public affairs, hanno annunciato quest’anno l’avvio di una partnership volta ad offrire una rappresentanza più efficace nei luoghi cruciali delle scelte sui temi più strategici dell’economia e dello sviluppo. (Beb)