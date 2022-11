Roma: Gualtieri presenta rapporto primo anno "città ripartita ma molti settori in affanno"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Circa 1.300 persone, esponenti delle imprese, dei sindacati e del centrosinistra, per la presentazione del resoconto del primo anno di governo della città del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. Nella Sala Sinopoli dell'Auditorium Parco della Musica il sindaco ha ripercorso le tappe ma anche annunciato tempistiche dei progetti per il futuro. Dai rifiuti ai trasporti, alla lotta alla criminalità organizzata fino alla sicurezza, anche stradale. Per il sindaco, che ha dichiarato di aver trovato una macchina amministrativa "ferma" Roma sta ripartendo e "pensiamo di aver dato un contributo a questo cambio di passo della città, dal Campidoglio e dai Municipi con 593 atti di Giunta e 108 deliberazioni dell'Assemblea Capitolina che ringrazio, sia la maggioranza che le opposizioni, per l'impegno e il contributo". Ma Gualtieri ha anche ammesso: "Ci sono settori, troppi, in cui siamo ancora sotto la sufficienza", però "tra un anno contiamo di presentare risultati ancora migliori, anche se tutti viviamo l'angoscia di una guerra terribile le cui conseguenze economiche si fanno sentore sulle famiglie e sulle imprese". Un pensiero alla pace in Ucraina: "Il nostro auspicio è che la voce del popolo della pace trovi ascolto e l'Europa e la comunità internazionale riescano a percorrere la difficile strada della diplomazia, che deve andare di pari passo col sostegno e la vicinanza all'Ucraina e al suo popolo. Una vicinanza che la città ha già concretamente dimostrato, attraverso manifestazioni di solidarietà e l'accoglienza di circa 15.000 profughi". (segue) (Rer)