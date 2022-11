Roma: Gualtieri presenta rapporto primo anno "città ripartita ma molti settori in affanno" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E poi un pensiero al padre di Francesco Valdiserri, 18enne ucciso da un'auto lanciata a folle velocità sulla via Cristoforo Colombo, e a cui è seguito un lungo applauso. Sulla sicurezza stradale "abbiamo messo in campo un primo pacchetto di interventi specifici - ha detto il sindaco -. Nei giorni scorsi abbiamo iniziato a incrementare i controlli sulle strade con autovelox, tutor ed etilometri e proprio ieri, ho discusso col nuovo prefetto Frattasi, che voglio salutare e a cui rivolgo i migliori auguri, di come rafforzare il coordinamento tra tutte le forze di polizia". E nonostante le polemiche di oggi sul termovalorizzatore, alzate dal presidente del M5s, Giuseppe Conte, e che sta spaccando l'alleanza in vista delle elezioni regionali, nessun passo indietro sul piano rifiuti. "Ho redatto e presentato il nuovo piano rifiuti di Roma, che è stato sottoposto a Vas e che sarà approvato definitivamente entro novembre. Il piano consentirà di rendere finalmente Roma autonoma per il trattamento delle diverse filiere dei rifiuti permettendo di aumentare il riciclo e il recupero energetico, di risparmiare ingenti risorse e di abbattere di oltre il 90 per cento le emissioni di Co2, portando il conferimento in discarica dal 30 al 3 per cento", ha detto il sindaco. (segue) (Rer)