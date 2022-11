© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - L'assessore alla Cultura Miguel Gotor nel corso della cerimonia di commemorazione dell'uccisione dell'appuntato di P.S. Michele Granato, depone una corona d'alloro alla lapide posta sulla facciata del Commissariato di Polizia San Lorenzo. Commissariato di polizia San Lorenzo, piazzale del Verano 11, Roma (ore 11:00).- L'assessore allo Sport, Grandi Eventi, Turismo e Moda Alessandro Onorato interviene alla conferenza stampa di presentazione della XI edizione della mezza maratona che si correrà nel cuore di Roma "21K Run", in programma il 13 novembre da piazza Bocca della Verità. Sala del Carroccio, Palazzo Senatorio, Roma (ore 11:30).- L'assessore alla Cultura Miguel Gotor partecipa alla conferenza stampa di presentazione del Festival delle Scienze 2022. Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, Sala Ospiti, viale Pietro de Coubertin 10 (ore 12:00).- L'assessora alle Politiche Sociali e alla Salute Barbara Funari interverrà al convegno "Flussi di Energia - come liberare flussi di migrazione regolare", organizzato dal Forum Per Cambiare l'Ordine delle Cose. Sala della Protomoteca Campidoglio (ore 14:00). (segue) (Rer)