- - Riprende il Tour dei Desideri del Lazio, l'iniziativa lanciata a giugno dalla consigliera regionale della lista Civica Zingaretti, Marta Bonafoni, in vista delle elezioni regionali. CineMancini in via Giacomo Matteotti 53 a Monterotondo, in provincia di Roma (ore 18:00).- Presentazione di "Il Festival delle scienze di Roma 2022": intervengono, tra gli altri, l'assessore alla Cultura di Roma, Miguel Gotor, e l'amministratore delegato della fondazione Musica per Roma, Daniele Pitteri. Sala Ospiti dell'Auditorium Parco della Musica in via Pietro da Coubertin 30 a Roma (ore 12:00).- Protesta indetta dall'Unione sindacale di base (Usb) per il rilancio di Ita. Piazzale antistante al ministero dello Sviluppo economico, in via Molise lato via Veneto a Roma (ore 10:00).- Presentazione del libro "Modelli di condivisione. La mobilità sostenibile dallo sharing al metaverso" di Matteo Tanzilli. Intervengono con l'autore: Enrico Giovannini, già ministro delle Infrastrutture e Paola Severino, vicepresidente dell'università Luiss Guido Carli. Nel corso della presentazione verranno illustrati i dati del sondaggio "Mobilità sostenibile, un'indagine su Roma e Milano" a cura dell'Istituto Izi. Modera: Massimo Martinelli, direttore del quotidiano "Il Messaggero". Aula Toti del Campus Luiss Viale Romania 32 a Roma (ore 18:00). (Rer)