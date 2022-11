Roma: Pd Campidoglio, ricucire disuguaglianze sociali, da sindaco parole di responsabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Oggi con il primo Rapporto alla Città il sindaco Gualtieri "ha messo in campo un'operazione di trasparenza nei confronti delle romane e dei romani. Rendere conto, in maniera chiara, dell'azione amministrativa fin qui compiuta, delle azioni intraprese, è un passaggio di responsabilità istituzionale che aiuta a guardare agli obiettivi futuri soprattutto in chiave economica e sociale, dal Giubileo a Expo 2030". Lo scrive in una nota il gruppo consiliare del Partito democratico in Campidoglio. "In questo primo anno sono stati approvati 593 atti di Giunta e 108 deliberazioni dell'Assemblea Capitolina, con molti interventi importanti che riguardano la scuola, il sociale, la cultura, l'urbanistica, la mobilità, le politiche per la casa, il verde e l'ambiente. C'è ancora molto da fare, ma sentiamo di essere sulla strada giusta e soprattutto di avere nel sindaco Gualtieri e nel lavoro di tutta la Giunta un riferimento sicuro e determinato per far ripartire Roma", concludono. (Com)