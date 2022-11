Cop27: Israele partecipa a incontro cambiamenti climatici con Paesi Medio Oriente e Mediterraneo orientale (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'accordo firmato oggi, i partecipanti si sono impegnati ad "agire in modo coordinato sulla mitigazione (riduzione delle emissioni di CO2) e sull'adattamento, concordando di rafforzare la cooperazione regionale attraverso partenariati, comunicazione, collaborazione e scambio di buone pratiche e integrare (mettere all'ordine del giorno) ambiente, politiche e servizi di mitigazione climatica e adattamento in tutti i settori”. I firmatari si sono impegnati a incontrarsi di nuovo e fare il punto tra quattro anni. Durante l’incontro la ministra israeliana Zandberg ha affermato: “I Paesi della regione condividono il clima caldo e secco e, proprio come condividono i problemi, possono e dovrebbero condividere le soluzioni. Nessun Paese sarà in grado di resistere da solo alla crisi climatica e uno sforzo congiunto dei Paesi della regione per condividere soluzioni di preparazione e adattamento è la cosa più importante per i prossimi anni”. (Res)