Lazio 2023: Astorre (Pd), punti Conte fanno parte di programma attuale maggioranza

22 luglio 2021

- Il segretario del Partito democratico nel Lazio, Bruno Astorre, su Facebook scrive: "Ho ascoltato con interesse la conferenza stampa di Giuseppe Conte. Sono mesi che stiamo lavorando e ci stiamo impegnando per la conferma del campo largo che nel Lazio c'è e funziona da anni, sempre lontano da temi e vicende divisive nazionali e locali. Tutti i punti affrontati oggi pomeriggio da Giuseppe Conte - prosegue - fanno già parte del programma che l'attuale maggioranza che guida la Regione sta portando avanti. Nel Lazio, infatti, non saranno previsti nuovi termovalorizzatori (ad esclusione della Capitale a cui la legge nazionale ha conferito poteri speciali e commissariali al sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, per chiudere ciclo dei rifiuti), e non lo diciamo da oggi - sottolinea -, ma lo abbiamo già espresso molto chiaramente nel piano dei rifiuti approvato qualche anno fa, come giustamente ricordato dallo stesso Conte. Lo ripeto da giorni, settimane, mesi - conclude Astorre -: se la questione resta sui temi regionali sono molti i punti che ci uniscono. Se queste affermazioni, invece, non dovessero riguardare le competenze del governo della Regione rischiamo di non andare da nessuna parte".(Com)