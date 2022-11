Rifiuti: Gualtieri su termovalorizzatore, aggiudicazione gara in estate e cantiere entro 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Contestualmente all'approvazione definitiva del piano rifiuti per Roma, entro novembre, "procederò ad autorizzare la pubblicazione della manifestazione di interesse che avvierà la procedura per la realizzazione del termovalorizzatore, che potrà vedere l'aggiudicazione della gara entro l'estate e l'apertura del cantiere entro la fine del 2023". Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, in occasione della presentazione del rapporto sul primo anno di governo della città all'Auditorium Parco della Musica. (Rer)