Migranti: 30 profughi sulla "Humanity 1" in sciopero della fame

- Sono in sciopero della fame 30 dei 35 migranti rimasti a bordo della nave umanitaria "Humanity 1", gestita dall'organizzazione non governativa tedesca Sos Humanity e all'ancora nel porto di Catania. È quanto comunicato da Petra Krischock di Sos Humanity. I profughi rifiutano il cibo da 40 ore per protestare contro la decisione delle autorità italiane secondo cui devono restare sulla nave che li ha soccorsi nel Mar Mediterraneo. Soltanto i soggetti vulnerabili sono stati autorizzati a sbarcare, mentre i restanti dovranno tornare in acque internazionali con la "Humanity 1". Il comandante della nave, Joachim Ebeling, ha protestato dichiarando che in questo modo "si calpesta il diritto vigente". Ebeling ha aggiunto: "Quando vedo persone a bordo con me che hanno il diritto di sbarcare, ma viene loro impedito dalle autorità, sono semplicemente furioso". Il comandante della "Humanity 1" ha quindi sottolineato che non sposterà la nave finché tutti i migranti non saranno sbarcati. Intanto, Sos Humanity ha presentato al tribunale di Catania domanda urgente di asilo per quanti sono ancora a bordo. Allo stesso tempo, l'Ong ha inoltrato al Tar del Lazio ricorso contro il provvedimento del ministero dell'Interno che impone alla "Humanity 1" di fare rotta per le acque internazionali con a bordo tutti i migranti non in situazione di emergenza. Molti dei profughi hanno affermato che preferirebbero annegare pur di non tornare in Libia, da dove sono partiti. Sulla questione è intervenuto il ministero degli Esteri tedesco, poiché la "Humanity 1" batte bandiera della Germania. Secondo il dicastero, è "importante che tutte le persone soccorse possano scendere a terra" e vengano "effettivamente assistite in maniera appropriata". A tal fine, ha aggiunto il ministero degli Esteri tedesco, "continuiamo a lavorare come governo federale". (Geb)