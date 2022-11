Rifiuti: Gualtieri, sistema misto per raccolta, porta a porta dal 33 al 45 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la gestione del ciclo dei rifiuti a Roma "realizzeremo un sistema misto che utilizza diverse modalità di raccolta, con l'aumento della popolazione servita da modelli riconducibili al porta a porta dal 33 al 45 per cento". Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, in occasione della presentazione del rapporto sul primo anno di governo della città all'Auditorium Parco della Musica. "Anche il servizio dedicato alle utenze non domestiche sarà potenziato di circa il 20 per cento, così come i servizi di raccolta stradale con nuovi contenitori. Sarà poi fondamentale la realizzazione di 21 nuovi centri di raccolta, che aiuterà anche a ridurre la mole di rifiuti ingombranti abbandonati per strada, mentre è previsto il progressivo incremento dei servizi di spazzamento e lavaggio stradale e dal 2023 verrà introdotto un servizio dedicato di pulizia delle piazze", ha concluso. (Rer)