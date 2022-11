Roma: Gualtieri su sicurezza strade, più autovelox, faremo molto con prefetto Frattasi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla sicurezza stradale "abbiamo messo in campo un primo pacchetto di interventi specifici. Nei giorni scorsi abbiamo iniziato a incrementare i controlli sulle strade con autovelox, tutor ed etilometri e proprio ieri, ho discusso col nuovo prefetto Frattasi, che voglio salutare e a cui rivolgo i migliori auguri, di come rafforzare il coordinamento tra tutte le forze di polizia". Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, in occasione della presentazione del rapporto sul primo anno di governo della città all'Auditorium Parco della Musica. "A febbraio, inoltre, partiranno i primi interventi strutturali sui cosiddetti black points, gli incroci considerati come i più pericolosi, sulla base del piano che abbiamo varato ad aprile. Realizzeremo poi specifiche campagne di comunicazione ed educazione per sensibilizzare le persone, a partire dai più giovani, sulle conseguenze drammatiche delle e della guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di stupefacenti", ha concluso (Rer)